كلمة مرتقبة للصدر بالتزامن مع اجتماع الإطار التنسيفي بكامل قادته

2022/08/03 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر وزير الصدر صالح محمد العراقي صورة لمنصة خطاب مرتقب لزعيم التيار مقتدى الصدر في النجف، في وقت يجري قادة الاطار التنسيقي اجتماعا في منزل همام حمودي لبحث التداعيات.

وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان جمهور التيار يترقب ما في الكلمة من تعليمات سيما مع امتناع الصدر عن الخروج بتسجيل فيديو طيلة الايام الماضية الخاصة بالتظاهرات والاكتفاء بنشر تغريدات تخص التعليمات.

الى ذلك يشهد منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي اجتماعا لقادة الاطار التنسيقي من اجل بحث الاعلان الرسمي لقبول مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاصة بتهدئة الاوضاع بين الاطار والتيار.

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