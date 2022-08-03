بعد 50 عاما.. إسرائيل تدشن سرب

2022/08/03 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تدشين سرب "الفينكس"- 144 للطائرات بدون طيار، خلال حفل أقيم هذا الأسبوع في قاعدة حتسور الجوية.

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