2022/08/03 | 20:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X4yBYp00_FE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة السيد مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة السيد مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).