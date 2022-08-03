2022/08/03 | 20:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مقتدى الصدر للعراقيين: لا يوهمونكم بأن الثورة صراع الصدر: لم أقرر الخوض بالانتخابات الجديدة...

ظهرت المقالة الصدر يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي أولاً على المسلة.

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