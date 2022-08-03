2022/08/03 | 20:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن عدد من محافظات العراق، تعطيل الدوام غداً الخميس في الدوائر الرسمية باستثناء الامتحانات...

ظهرت المقالة درجات الحرارة تدفع عدة محافظات الى تعطيل الدوام الرسمي الخميس أولاً على المسلة.

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