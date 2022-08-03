شاهد بالفيديو.. مليون ونصف المليون حبة مخدرة مشاهد مخيفة لدهم أوكار تجار المخدرات

2022/08/03 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: qwFlr8JEW98
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مليون ونصف المليون حبة مخدرة مشاهد مخيفة لدهم أوكار تجار المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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