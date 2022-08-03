أذربيجان تعلن سيطرتها على عدة مرتفعات في قره باغ

2022/08/03 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيطرت القوات الأذربيجانية على عدة مرتفعات في قره باغ، وفق ما أعلنه المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

وبحسب الوزارة، انتهك الجيش الأرميني يوم الأربعاء، أحكام اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ بتاريخ 10 نوفمبر 2020، و”ارتكب عملا تخريبيا ضد وحدات من الجيش الأذربيجاني” في الأراضي التي تتمركز فيها وحدة حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت.

وبحسب الوزارة، قتل الجندي كاظموف أنار رستم أوغلو نتيجة تصرفات الجانب الأرمني.



ومن بين المرتفعات التي تمت السيطرة عليها أثناء العملية تل غيرغيز، وكذلك ساريبابا على طول سلسلة جبال قره باغ في سلسلة جبال القوقاز الصغرى والعديد من المرتفعات الأخرى.

وأضافت الوزارة: “تقوم وحداتنا حاليا بأعمال هندسية لتجهيز مواقع جديدة وبناء طرق وصول.



وكجزء من العملية، تم تدمير عدة مواقع قتالية لتشكيلات مسلحة أرمنية غير شرعية، ونفذت غارة جوية على وحدة عسكرية في قرية ويخاري اوراتاغ بمنطقة اغدارا سابقا”.

وأضاف الجانب الأذربيجاني أن القوات دمرت قوة بشرية وعدة مدافع هاوتزر من طراز D-30 ومعدات عسكرية وكمية كبيرة من الذخيرة.

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