من هو أيمن الظواهري وما أبرز محطات حياته؟

2022/08/03 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على منزل بالعاصمة الأفغانية كابول، وقعت صباح 31 يوليو/ تموز بتوقيت كابول، فمن هو أيمن الظواهري وما أبرز المحطات في حياته.

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