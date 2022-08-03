2022/08/03 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.وقال السيد الصدر في كلمة له وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) مخاطباً العراقيين، لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة، ولم أقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها".يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).