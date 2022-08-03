الزوراء يؤمن حماة عرينه لموسم إضافي

2022/08/03 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الزوراء الرياضي، تجديد عقود حارسيه جلال حسن وعلي ياسين.وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الإدارية للنادي جددت عقود حارسي مرمى الفريق جلال حسن وعلي ياسين”.يشار إلى أن نادي الزوراء أبرم عدداً من الصفقات، فيما جدد عقود عدد من لاعبيه وذلك تحضيراً للموسم الكروي […]

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