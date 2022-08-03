2022/08/03 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن تحالف أوبك+، حصص إنتاج النفط في شهر أيلول المقبل، بعد قراره بزيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.

وشدد وزراء التحالف، خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، على أن "التوافر المحدود للغاية للطاقة الفائضة يستلزم استخدامها بحذر شديد، استجابةً للانقطاعات الشديدة في الإمدادات".

كما أشار الاجتماع إلى أن "نقص الاستثمار المزمن في قطاع النفط قد قلّل من القدرات الفائضة على طول سلسلة القيمة".

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج السعودية بمقدار 26 ألف برميل يومياً في شهر أيلول، ليصل إلى 11.030 مليون برميل يوميًا، بموجب بيان حصص إنتاج النفط، وسيبلغ إنتاج الإمارات 3.186 مليون برميل يومياً، بزيادة 7 آلاف برميل يومياً عن الشهر السابق.

وسيبلغ إنتاج العراق 4.663 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل، بزيادة 12 ألف برميل يوميًا عن شهر آب، بحسب موقع "الطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار "أوبك+".. كم ستبلغ الزيادة في حصة العراق النفطية؟ ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار "أوبك+".. كم ستبلغ الزيادة في حصة العراق النفطية؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).