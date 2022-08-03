2022/08/03 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار حرص "اوبك بلس" على استقرار أسواق النفط العالمية، والعمل على التخفيف من وطأة التحديات الامنية والسياسية والصحية التي تواجه العالم، والسعي نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف عبد الجبار خلال مشاركته في الاجتماع الشهري للجنة الوزارية لمتابعة الانتاج JMMC والاجتماع الوزاري لمنظمة اوبك والدول المتحالفة عبر الدائرة التلفزيونية، أن "الاجتماعات تضمنت مراجعة تطورات الاسواق النفطية، والاستماع الى التقارير التي اعدتها الجهات البحثية في المنظمة حول المتغيرات والعوامل المؤثرة، واثرها على العرض والطلب في السوق النفطية".

وأشار عبد الجبار الى "الاتفاق على زيادة في سقف الإنتاج لشهر ايلول المقبل بإضافة كمية (100) الف برميل باليوم، وذلك من اجل التعويض عن زيادة متوقعة في الطلب العالمي، وان الزيادة الجديدة توزع على الدول المنتجة للنفط من اوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بحسب نسب انتاج كل دولة".

ولفت عبد الجبار، إلى "متابعة تطورات السوق النفطية، واتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل اوبك بلس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يبين هدف اتفاق أوبك+ على رفع الانتاج ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يبين هدف اتفاق أوبك+ على رفع الانتاج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).