2022/08/03 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد..علق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، على كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أنه، نأمل حسم الخلافات بالحوارات الجادة.وقال المالكي في تغريدة: إن “الحوارات الجادة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق للمالكي بعد كلمة الصدر المركز الخبري الوطني.

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