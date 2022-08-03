2022/08/03 | 21:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة المالكي يدعو الى حوارات جادة تبدأ بالعودة الى الدستور أولاً على المسلة.

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