العبادي يعلق على خطاب الصدر

2022/08/03 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح.

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