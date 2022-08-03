2022/08/03 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zGHblUfoLEM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكلمة الكاملة للسيد مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكلمة الكاملة للسيد مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).