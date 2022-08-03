المالكي يغرد بعد خطاب الصدر

2022/08/03 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحوارات الجادة تبدأ بالعودة الى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية.وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، إن “الحوارات الجادة التي نامل منها حسم الخلافات واعادة الامور الى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة الى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية”.

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