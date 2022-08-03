العبادي يبدي موقفاً من خطاب الصدر الأخير

2022/08/03 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، بخطاب زعيم التيار الصدر الأخير، فيما دعا الجميع للتكاتف لخدمة الشعب.وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر، “أرحب بما جاء بخطاب الاخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة.



وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح”.

ودعا العبادي، الجميع “للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية”.

وقبل قليل، قال الصدر في كلمة له ، إن “الثورة الحالية ليست من أجل السلطة”، مبيناً أنه لم يقرر بعد الخوض في الانتخابات المقبلة من عدمها.

وأشار إلى أنه أراد تشكيل حكومة وطنية “فعرقلتها الدعاوى الكيدية”.

وأضاف، “من يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة لا أكن لهم الا الهداية”، مؤكداً أنه “على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح”، مردفا: “لم ولن ارضى بإراقة الدماء”.

واستدرك الصدر، “الصدر: لم اقل التيار الصدري فوق الشبهات وكلكم يعرف الكصكوصة”، مشدداً على أن “الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار”.

وتابع، “استغلوا وجودي لانهاء الفساد”.

وفيما دعا الصدر، إلى “انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل البرلمان”، أكد على “استمرار الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب”.

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