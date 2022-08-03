2022/08/03 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4yHVssf_GGI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الانظار تتجه نحو دعوة الكاظمي للحوار) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الانظار تتجه نحو دعوة الكاظمي للحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).