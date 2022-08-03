العبادي يعلن ترحيبه وتأييده لخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

2022/08/03 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ترحيبه وتأييده لخطاب زعيم التيار الصدري اليوم الأربعاء

وقال العبادي في تغريدة أطلعت عليها وكالة خبر برس (واخ)، “أرحب بما جاء بخطاب الاخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة، وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح”.

ودعا العبادي الجميع الى “التكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية”.

في الوقت الذي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وفيما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية، قال الصدر، “لا فائدة مع الحوار معهم..



الحوار معهم جربناه وخبرناه وما افاء على الوطن الا الخراب والتبعية”، في اشارة الى قوى الاطار التنسيقي.

ولفت الى ان “الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنه على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح”، مستدركاً، “لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا، ولن ابتدء بذلك اطلاقا وان قدموا على ذلك فالاصلاح ياتي بالدم”.

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