الصدر: الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح

2022/08/03 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وقال السيد الصدر في خطاب له تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “ما يحدث ليس صراعاً على السلطة كما يروّجون، لأن من أراد السلطة لا يسحب 73 نائباً من البرلمان، فرجوعي سابقاً جاء لأجل سن قانون ضروري ضد التطبيع”.

ودعا السيد الصدر إلى “إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، لكنه قال إنه لم يقرر خوضها او عدمه”.



مضيفاً ان “الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية”.

وفيما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية، قال “لا فائدة مع الحوار معهم..



الحوار معهم جربناه وخبِرناه، وما أفاء على الوطن إلا الخراب والتبعية”، في اشارة الى قوى الاطار التنسيقي.

ولفت الى ان “الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنه على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح”.

وتابع الصدر أن “الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب، وتلك الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري”.

واستدرك، “لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبداً، ولن أبتدئ بذلك اطلاقا وان قدموا على ذلك فالإصلاح يأتي بالدم”.

وخاطب العراقيين بالقول، “استغلوا وجودي لإنهاء الفساد وعلى الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار لحين تحقيق مطالبكم”.

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