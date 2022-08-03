قبل يوم من ذكرى الانفجار.. توقعات بانهيار جديد لصوامع قمح مرفأ بيروت جزئيًا

2022/08/03 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر عسكري لشبكة CNN إن صومعتين للقمح تقعان في ميناء بيروت "من المحتمل أن تنهارا" قبل يوم من الذكرى السنوية الثانية لانفجار هز العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل أكثر م ون 215 شخصًا وإصابة الآلاف.

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