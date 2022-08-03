الشباب والرياضة: أموال خليجي 25 ليست من ميزانية البصرة

2022/08/03 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، أن الاموال المخصصة لخليجي 25 في البصرة هي جزء من مبالغ البترودولار، فيما أشارت إلى أنها ليست من الميزانية المالية لمحافظة البصرة.وقال مدير إعلام الوزارة علي العطواني لوكالة ايرث نيوز، إن “الاموال المخصصة لخليجي 25 في البصرة هي جزء من مبالغ البترودولار وليس من الميزانية المالية […]

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