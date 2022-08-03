العراق: اتفاق

2022/08/03 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، أن اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج في أيلول يهدف لتغطية زيادة متوقعة بالطلب.وقال إسماعيل خلال مشاركته في الاجتماع الشهري للجنة الوزارية لمتابعة الانتاج JMMC والاجتماع الوزاري …

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