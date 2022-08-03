خشان: لا حل للبرلمان بسبب رغبة الإطار والسنة والاكراد والمستقلين على تمثيل شعب

2022/08/03 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، دعوة الصدر لحل البرلمان ضعيفة، عازيا الامر الى رغبة الاطار والسنة والاكراد والمستقلين لتمثيل الشعب.

وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرص حل البرلمان ضعيفة بسبب رغبة الإطار والسنة والاكراد واغلب النواب المستقلين في تمثيل الشعب

وأضاف ان "حل البرلمان يجب خلاله الذهاب الى تعديل قانون الانتخابات وهذا الأمر يطول إضافة إلى أن نواب كثيرين لايرغبون بحل البرلمان وعليه ففرص ذهابنا إلى انتخابات مبكرة صعب حاليا رغم انني اتفق مع هذا الأمر وقد اكون انا اول من طالبت بحله".

وتابع ان "دعوات الصدر بعدم وجود الوجوه الجديدة بالمستقبل فهذا ممكن ان ينطبق للحكومة وليس البرلمان لان البرلمان هو من اختيار الشعب والمواطنين هم المعنيين بأختيار المرشحين".

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