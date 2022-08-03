المالكي يغرد بعد خطاب الصدر - عاجل

2022/08/03 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، على خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدا ان الحوارات الجادة تبدأ باحترام الدستور.

وقال المالكي في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) إن "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات واعادة الامور الى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة ⁧‫الدستور‬⁩ واحترام المؤسسات الدستورية".‏⁧‫هذا ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد حل البرلمان ، مبينا ان الحوار مع الاطار غير ممكن بعدج تجربته في وقت سابق.

وقال الصدر في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اغلب الشعب سأم الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض المنتمين للتيار الصدري، لذلك استغلوا وجودي لانهاء الفساد ، اذ لن تبقى الوجوه القديمة من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، ثم عملية عملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

وأضاف، انني "لم اقرر لغاية الان المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، الا اني لا اريد الحوار معهم لأننا جربنا الحوار معهم وما جنينا الا الخراب، مؤكدا انه "لا فائدة ترتجى من الحوار خصوصا بعد ان قال الشعب كلمته".

واكد "لم ولن ارضى باراقة الدماء ولم ابتدئ بذلك اطلاقا لكن ان أقدموا على ذلك فانا على استعداد تام بالشهادة من اجل الإصلاح وإنقاذ الشعب والوطن، موجها خطابه للشعب العراقي "ان كنتم تريدون الإصلاح فاني بانتظاركم وان رضيتم بالواقع فهذا امر راجع لكم".

وأوضح، ان "الثورة بدأت صدرية والصدريين جزء من الشعب والوطن وان من دخل لها فان الثورة لن تستثنيه، اذ بدأت الإصلاح من داخل التيار وتتذكرون "الكصكوصة".

وأشار الى، ان "في التيار رجال اشداء من ناحية العدد والعدة والاستعداد للتضحية، حيث اني لست طالبا للسلطة وليس لي مغانم شخصية ولا نطالب باراقة الدماء انما اطلب الإصلاح".

ودعا "كل محبي الوطن وعاشوراء ان يسيروا للإصلاح وعلى الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار في اعتصامهم لحين

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