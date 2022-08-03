بالصور:في عاشوراء...مقاهي كربلاء القديمة تتحول الى مواكب حسينية

2022/08/03 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاهي ثراثية عتيقة اقترن اسمها

بمدينة كربلاء القديمة وفاقت شهرتها

كثير من المواقع فيها، هذه المقاهي التي

لها زبائن من طراز خاص، تتحول في

عاشوراء الحزن والمصيبة الى تكيات

ومواكب تقدم الخدمة للزوار وا

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