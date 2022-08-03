التكيات الحسينية:منصات عاشورائية انفردت بها مدينة كربلاء المقدسة ..تعرف على اقدمها(صور)

2022/08/03 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر اول التحضيرات لاستقبال شهر

الحزن والعزاء عاشوراء الحسين، انها

التكيات الحسينية التي انفردت بها

مدينة كربلاء المقدسة من دون باقي المدن

العراقية منذ عقود طويلة وتوارثها

الابناء عن اجداد الاجداد، و

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