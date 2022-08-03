بالفيديو:المصدر الرئيسي لتسويق التبغ في العراق ..عائلات تتوارث زراعته في كربلاء

2022/08/03 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم كل الظروف التي تسببت بتراجع القطاع

الزراعي في العراق وتحول مساحات خضراء

شاسعة من البلاد الى اراض قاحلة وقلة

المياه وغزو المستورد وغياب المنتج

المحلي، ما زالت زراعة التبغ تحافظ على

جزء يسير منها في

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