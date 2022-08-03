2022/08/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يدعو لإخراج الفصائل المسلّحة وتطبيع الأوضاع في سنجار يونامي تحث على تسريع جهود البناء لإعادة إستقرار الآيزيديين بغداد – ابتهال العربي اربيل – فريد حسن جدد قادة اقليم كردستان امس، الدعوة الى اخراج الفصائل المسلحة غير الشرعية وتطبيع الاوضاع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى،تمهيدا لاعادة الاسر التي فقدت ضحاياها خلال الابادة الجماعية التي […]

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