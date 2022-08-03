2022/08/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة حارة تجتاح الوسط والجنوب وتوقّع أمطار رعدية غداً خبير لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتعطيل الدوام أو تقليص ساعات العمل بغداد – فائز جواد طالب خبير بالشأن المناخي ،الحكومة بتعطيل الدوام او تقليص ساعات عمل الموظفين ،بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تسجلها البلاد ،فيما دعا المواطنين الى تجنب السفر والانتقال والتأكد من سلامة منظومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتعطيل الدوام أو تقليص ساعات العمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتعطيل الدوام أو تقليص ساعات العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).