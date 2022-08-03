2022/08/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان الطف المسرحي يختتم فعالياته النص الأخير وسنأتي قريباً والمقبرة عناوين تلامس الواقعة النجف – الزمان اختتم مهرجان الطف المسرحي بدورته الثانية فعالياته والذي اقامه فرع النجف بنقابة الفنانين العراقيين تحت شعار (الطف ذاكرة وخلود) بعد تواصله لمدة اربعاء ايام .وشهد المهرجان عرض مسرحيات عدة من مختلف المحافظات، افتتحتها مسرحية (المقبرة) لفرقة أفكار من بغداد […]

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