2022/08/03 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأربعاء، أن طائرة مقاتلة تحطمت في حادث أثناء مغادرتها مطار شيراز، مما أدى إلى إصابة الطيار ومساعده اللذين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم ثاني مقاتلة إيرانية خلال فترة قصيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم ثاني مقاتلة إيرانية خلال فترة قصيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).