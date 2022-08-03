المنافذ: ضبط 34 معاملة كمركية مزورة في منفذ ميناء ام قصر

2022/08/03 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط ٣٤ معاملة كمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيأة في بيان: إنه “بإشراف ومتابعة رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي […]

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