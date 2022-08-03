2022/08/03 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد رحب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاربعاء، بدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.وقال زيباري في تغريدة: ان “الدعاوي “القضائية ” الكيدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيباري يؤيد دعوة الصدر بحل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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