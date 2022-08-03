دار صك العملات المعدنية.. 98 عاما من العراقة في إسطنبول

2022/08/03 | 22:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت 555 عاما على تأسيس الـ"ضربخانة" (مؤسسة صك العملات في تركيا)، وتمتد من فتح إسطنبول إبان الحكم العثماني عام 1453 إلى تأسيس الجمهورية، وفي 3 أغسطس/آب 1924 بدأ صك النقود المعدنية التركية.

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