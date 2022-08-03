“UEFA” يكشف عن الطاقم التحكيمي للسوبر الأوروبي ويطلق ميزة جديدة

2022/08/03 | 22:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” اليوم الأربعاء، تعيين الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل في فنلندا.واختار “UEFA” حكم الساحة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة مباراة السوبر الأوروبي التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “هلسنكي الأولمبي”، وسيساعده الثنائي ستيوارت بيرت وسيمون بينيت، بينما […]

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