الصدر يطلق الرصاص على الحوار

2022/08/03 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان ابوزيد تناهى إلى مسامعي من ألسن نخبوية، أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،...

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