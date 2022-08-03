العبادي يرحب بخطاب الصدر الداعي الى حل البرلمان وانتخابات مبكرة

2022/08/03 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رحب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، 08/03/2022، بخطاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر....

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