2022/08/03 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 34 معاملة جمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان "بإشراف ومتابعة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي واستكمالا للعملية النوعية التي نفذت من قبلنا يوم أمس والتي أسفرت عن ضبط (10) معاملات جمركية مزورة لعجلات (قوة محرك) تم تهريبها من مخازن ميناء أم قصر الأوسط، تمكن ابطال المنافذ ذاته من ضبط (34) من اوراق واوليات أخرى مزورة (لقوة محرك)".

وأضافت، "بعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على المتهم المتورط في هذه العمليات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالته والاوليات المزورة الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه واجراءاته التحقيقية"، مشيرة الى أن "هيئة المنافذ الحدودية عازمة على ملاحقة العابثين بالأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستمرار وبشكل ميداني وفني بالتدقيق والمطابقة الالكترونية لمنع اي حالة تهريب او تلاعب او غش او هدر بالمال العام".

وتابعت "ليعلم الفاسدون والمهربون أن الهيئة ستكون اليد الضاربة دائما لملاحقتهم ومحاسبتهم والجزاء منهم وفق القانون للارتقاء بمستوى العمل وتحقيق التوجيهات والتوصيات الحكومية"

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