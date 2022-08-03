دائرة العقارات: استعادة أكثر من 5400 عقار عائد للدولة

2022/08/03 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية، الأربعاء، تمكنها من استرداد ما يقارب 5400 عقار عائد للدولة من شاغليها.

وبيّن مدير عام الدائرة، رند رعد راجي في بيان، أن "الدائرة تمكنت وبجهود استثنائية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من استعادة تلك العقارات"، مشيراً إلى "تمكن كوادر الدائرة من وضع اليد على ما يقارب 4852 عقارا اخر".

وأوضح، أن "الدائرة مستمرة بحملتها الخاصة باسترداد العقارات التابعة لوزارة المالية، وفق الضوابط التي يكفلها القانون، وتنفيذا لتوجيهات وزير المالية وتطبيقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاملاك العامة للدولة".

واشار راجي، الى "تحقيق الدائرة نسبه ايرادات قياسية تعتبر الأعلى منذ اكثر من 5 اعوام، وان تلك الانجازات جاءت نتيجة تضافر جهود كافة العاملين والموظفين وفي اطار سعيها تعزيز ايرادات الخزينة العامة للدولة".

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