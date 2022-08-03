لماذا يشيع الحزن في النصوص العراقية؟

2022/08/03 | 22:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُرف العراقي بميله إلى الحزن، حتى لا يكاد نص كتابي أو غنائي يخلو من هذه الخاصية التي تجعل المتلقي يتفاعل معها أكثر من تفاعله مع نصوص العشق والغرام، وهو ما جعل الحزن سمة ملازمة للإبداع.

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