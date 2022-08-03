2022/08/03 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أنّ عجلة “لوري قلاب”، تسبب بقطع الكهرباء عن مناطق عدة في العاصمة بغداد .وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، نظراً لعدم مراعاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوري يقطع الكهرباء عن مناطق عدة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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