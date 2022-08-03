2022/08/03 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد توقع النائب عن محافظة ذي قار حسن الاسدي، الأربعاء، وصول نسبة الفقر في المحافظة الى 40 بالمئة، مشيرا أن هذه النسبة تعد خطرة جدا.وقال الاسدي في حديث تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عنها: نسبة الفقر في ذي قار بلغت 40% المركز الخبري الوطني.

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