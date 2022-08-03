2022/08/03 | 23:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوغانسك: الجيش الروسي يقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة سوليدار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/03 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوغانسك: الجيش الروسي يقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة سوليدار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوغانسك: الجيش الروسي يقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة سوليدار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).