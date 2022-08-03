2022/08/03 | 23:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعثة الأمم المتحدة تدعو لحلول عاجلة في العراق والعامري يدعم مبادرة الكاظمي بغداد -عبدالحسين غزال دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى حل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة رافضا جميع المبادرات التي دعت الى العودة لطاولة الحوار مع خصومه في الاطار التنسيقي الذي يضم عدوه الأكبر نوري المالكي ..
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر في واد..وحاملو المبادرات في واد آخر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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