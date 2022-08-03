‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬واد‭..‬وحاملو‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬آخر‭ ‬

2022/08/03 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تدعو‭ ‬لحلول‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعامري‭ ‬يدعم‭ ‬مبادرة‭ ‬الكاظمي‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال دعا‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬رافضا‭ ‬جميع‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬لطاولة‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬خصومه‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عدوه‭ ‬الأكبر‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ..‬ […]

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