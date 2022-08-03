مَن هو الفاسد ؟

2022/08/03 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الثورة‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعريفين،‭ ‬الأول‭ ‬ماهي‭ ‬الثورة،‭ ‬ما‭ ‬مواصفاتها‭ ‬وعناصرها‭ ‬واركانها‭ ‬ومن‭ ‬المتحدثون‭ ‬باسمها‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬شعبية‭ ‬لا‭ ‬صدرية‭ ‬حصراً؟‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنتج‭ ‬الثورة‭ ‬الشعبية‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬التيار‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬لها،‭ ‬فإنها‭ ‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬صراع‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ ‬جناحين‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬العراق‭.‬ ما‭ ‬نراه‭ […]

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