رئيسة تايوان لبيلوسي:لن نتراجع أمام التهديد الصيني 

2022/08/03 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة السبع:لا مبرر لمناورات عسكرية صينية تايبيه‭ -‬برلين‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬تايوان‭ ‬تساي‭ ‬إنغ‭ ‬ون‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتراجع‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديد‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬الجزيرة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي فيما‭ ‬رأى‭ […]

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