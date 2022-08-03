2022/08/03 | 23:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجموعة السبع:لا مبرر لمناورات عسكرية صينية تايبيه -برلين – (أ ف ب) – الزمان أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون الأربعاء أن بلادها «لن تتراجع» في مواجهة تهديد الصين التي أعلنت عن تنظيم مناورات عسكرية تنطوي على خطورة بالقرب من سواحل الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي فيما رأى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة تايوان لبيلوسي:لن نتراجع أمام التهديد الصيني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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