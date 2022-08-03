"سنكون أغنى نادي".. مرتضى منصور يكشف تفاصيل ملعب الزمالك الجديد وقيمة العضوية

2022/08/03 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفياً، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل فرع القلعة البيضاء الجديد بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية، مُشيراً إلى أن الزمالك سيكون أغنى نادٍ في مصر.

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