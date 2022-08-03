2022/08/03 | 23:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة “كاندي فنهاوس” أكبر متجر للحلوى عبر الإنترنت ومقرها في تورونتو في كندا، عن سعيها لتعيين مدير لتذوق الحلوى براتب قدره 100 ألف دولار كندي سنويا (78 ألف دولار أمريكي).وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن المسؤول عن تذوق الحلوى سيكون مسؤولا عن اختبار التذوق لأكثر من 3500 نوع مختلف من الحلوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة كندية تطلق وظيفة يتمناها الجميع براتب 100 الف دولار سنويا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة كندية تطلق وظيفة يتمناها الجميع براتب 100 الف دولار سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).